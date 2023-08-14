Україна не бойкотуватиме Олімпіади в Парижі, якщо росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним прапором

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, якщо росіяни і білоруси будуть представлені в нейтральному статусі.
«Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде», — сказав Гутцайт.
В інтервʼю Kyodo News він зазначив, що в разі дозволу рф та Білорусі виступати в Парижі під власними прапорами, Україна бойкотуватиме Олімпіаду.
«Якщо росія та Білорусь будуть виступати під своїм прапором — ми не будемо брати участі в цій Олімпіаді», — наголосив Гутцайт.
- 27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян і білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду. У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.
- Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.
- 30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з росії чи Білорусі.
- 22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та рф до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.
- 26 липня національні олімпійські комітети рф та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх — 2024 в Парижі.
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