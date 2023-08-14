Генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років вʼязниці — він працював на росію

Офіс генерального прокурора повідомив про засудження генерал-майора Валерія Шайтанова до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Його визнали винним у державній зраді та підготовці терактів в інтересах рф .

Шайтанов колись обіймав посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Прокурори в суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.

Також за завданням російських спецслужб, засуджений підшуковував людей серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.

Він мав на меті убити майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство.