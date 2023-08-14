​ДБР розслідує побиття військового у військовій частині на Одещині

Державне бюро розслідувань розслідує побиття військового у військовій частині в Одеській області.
Про це пише пресслужба.
Напередодні бюро сповістили, що через бійку у військовій частині до лікарні потрапив військовослужбовець із забоями голови.
На території частини працівники ДБР провели слідчі дії, вилучили відео, опитали свідків і потерпілого в лікарні. Останній каже, що його побив відповідальний по військовій частині.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).
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