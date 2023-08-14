У Польщі затримали двох росіян за поширення пропаганди «ПВК Вагнера»

У Польщі заарештували двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали щодо «ПВК Вагнера» у Кракові та Варшаві.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
«Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера», — написав міністр.
За його словами, обидвох звинуватили у шпигунстві та взяли під варту.
Польське видання Gazeta Krakowska пише, що росіяни клеїли наліпки із закликом приєднатися до «ПВК Вагнера», залишаючи там QR-код, який веде на російськомовний сайт.
- Коли до Білорусі прибули загони «ПВК Вагнера», з Мінська почали лунати погрози. Польща вирішила у відповідь перекинути до кордону бойові гелікоптери та до 10 тисяч військових. Білорусь тим часом проводить біля кордонів військові навчання.
- З 11 серпня Латвія також посилила охорону кордону з Білоруссю та росією. Відповідний наказ видали, щоб захистити «недоторканність державного кордону та запобігти загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину». Насамперед ідеться про захист від нелегальної міграції.
- Днями Польща вирішила підвищити безпеку Сувальського коридору і почала на кордоні з Білоруссю навчальну операцію.