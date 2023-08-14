У Польщі затримали двох росіян за поширення пропаганди «ПВК Вагнера»

У Польщі заарештували двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали щодо «ПВК Вагнера» у Кракові та Варшаві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

«Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією виявило і затримало двох росіян, які у Кракові та Варшаві поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера», — написав міністр.

За його словами, обидвох звинуватили у шпигунстві та взяли під варту.

Польське видання Gazeta Krakowska пише, що росіяни клеїли наліпки із закликом приєднатися до «ПВК Вагнера», залишаючи там QR-код, який веде на російськомовний сайт.