Польща відправить додаткові війська до кордону з Білоруссю

Міноборони Польщі погодилося направити додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.

Про це заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Польське агентство новин (PAP).

Напередодні голова прикордонної служби Польщі Томаш Прага просив направити додатково ще тисячу військовослужбовців на кордон. PAP уточнює, що зараз на кордоні з Білоруссю служать дві тисячі польських військовослужбовців, які допомагають прикордонним силам.