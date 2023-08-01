Білоруські гелікоптери залетіли в повітряний простір Польщі. Варшава підтвердила

Польські медіа 1 серпня написали, що білоруські гелікоптери залетіли до міста Біловежа поблизу польсько-білоруського кордону. Місцеві спочатку не зреагували, бо там часто відбуваються військові навчання.
Пізніше місцева активістка Еліза Ковальчик показала фото гелікоптерів, а потім цей факт підтвердили мешканці Біловежі.
OSINT-дослідники встановили, що літаки влетіли з Білорусі в Польщу біля села Грудки, пролетіли три кілометри вглиб, розвернулися й полетіли над Біловежею.
Однак речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що системи радіолокації не виявили порушення польського повітряного простору. І додав, що Мінськ попередив Варшаву про щонайбільше три гелікоптери, які можуть перебувати біля кордону Польщі 1 серпня, уточнюючи, що це навчання.
Потім Міноборони Польщі все ж підтвердило, що два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір країни під час проведення навчань поблизу кордону. Про це доповіли в НАТО.
Міністр національної оборони, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. А тимчасового повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Польщі.
У Міноборони Білорусі відреагували: назвали польські заяви «вигаданими», мовляв, у такий спосіб Польща хоче виправдати нарощування сил і засобів біля білоруського кордону.
- Днями Польща висловила занепокоєння, що понад сотню найманців «ПВК Вагнера» вирушило до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область росії та Білорусь.
- Перед цим польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі: офіцерів атакують чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють у прикордонників каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руку.
- Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та першої ракетної бригади. Також стало відомо, що країна збільшує чисельність свого війська на сході. Опісля зʼявилася заява Польщі, що вона, а також Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю «вагнерівців».
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалася до Білорусі. Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг». Компанію 19 липня зареєстрував Могильовський облвиконком. Поруч із селом Цель Осиповицького району, де офіс компанії, розташований польовий табір «вагнерівців». Єдиним видом діяльності компанії вказано «управління нерухомим майном».