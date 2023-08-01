Білоруські гелікоптери залетіли в повітряний простір Польщі. Варшава підтвердила

Польські медіа 1 серпня написали, що білоруські гелікоптери залетіли до міста Біловежа поблизу польсько-білоруського кордону. Місцеві спочатку не зреагували, бо там часто відбуваються військові навчання.

Пізніше місцева активістка Еліза Ковальчик показала фото гелікоптерів, а потім цей факт підтвердили мешканці Біловежі.

Facebook / Eliza Kowalczyk

OSINT-дослідники встановили, що літаки влетіли з Білорусі в Польщу біля села Грудки, пролетіли три кілометри вглиб, розвернулися й полетіли над Біловежею.

Twitter / @SluzbyiObywatel

Однак речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський заявив, що системи радіолокації не виявили порушення польського повітряного простору. І додав, що Мінськ попередив Варшаву про щонайбільше три гелікоптери, які можуть перебувати біля кордону Польщі 1 серпня, уточнюючи, що це навчання.

Потім Міноборони Польщі все ж підтвердило, що два білоруських гелікоптери порушили повітряний простір країни під час проведення навчань поблизу кордону. Про це доповіли в НАТО.

Міністр національної оборони, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. А тимчасового повіреного у справах Білорусі викликали до МЗС Польщі.

У Міноборони Білорусі відреагували: назвали польські заяви «вигаданими», мовляв, у такий спосіб Польща хоче виправдати нарощування сил і засобів біля білоруського кордону.