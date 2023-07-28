Польща збільшує чисельність війська майже вдвічі

Віцепремʼєр Польщі Ярослав Качинський заявив, що польська армія, яка раніше складалася з трьох дивізій, тепер матиме шість. Одна з нових дивізій зʼявиться досить скоро.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Качинський також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

Міністр оборони Маріуш Блащак сказав, що підписав відповідний документ. За його словами, сьогодні Військо польське налічує 172 тисячі бійців. У майбутньому їх буде 300 тисяч.