Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери після порушення її повітряного простору

Польща перекинула до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери після того, як білоруські вертольоти залетіли до міста Біловежа поблизу польсько-білоруського кордону.

Про це пише видання TVP.

Гелікоптери двох бригад польської армії перебуватимуть «в режимі негайного реагування», а їхні пілоти проходили службу в Іраку та Афганістані.

«Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю», – заявив генерал Марек Соколовський.

Тимчасового повіреного у справах посольства Польщі в Мінську Марчіна Войцеховського викликали в МЗС Білорусі щодо інцидента з білоруськими гелікоптерами.