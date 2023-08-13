ОК «Південь»: Обстріл росіянами вантажного судна в Чорному морі ще не підтверджений

Начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що заява Міноборони рф про обстріл і обшук вантажного судна «Сукра Окан», яке прямувало в порт «Ізмаїл», не підтверджена.
Про це вона сказала в телемарафоні «Єдині новини».
За її словами, жодне інше офіційне джерело, окрім російського Міноборони, не коментувало, тому це може бути елементом гібридної війни.
«На сьогодні ми маємо тільки одне — демонстрацію агресії Міністерства оборони рф. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити», — додала Гуменюк.
Водночас начальниця пресцентру вважає, що заяви росіян можуть бути сигналом, що рф загрожує цивільному судноплавству у Чорному морі.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали.
- Міністерство оборони росії 19 липня заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».