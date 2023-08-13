У Чорному морі росіяни зупинили вантажне судно, що прямувало в український порт

Зранку 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили вантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу.
Про це повідомили в Міністерстві оборони рф.
Російський корабель «Василь Биков» нібито вимагав «Сукра Окан» зупинитися «для огляду щодо перевезення заборонених вантажів». Капітан вантажного судна не зреагував.
Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї і відправили на корабель російських військових на гелікоптері.
У Міноборони рф стверджують, що після «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали.
- Міністерство оборони росії 19 липня заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».