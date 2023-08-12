Лукашенко захотів «налагодити» стосунки з Польщею. Варшава назвала це пустими словами

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 11 серпня сказав, що хоче налагодити стосунки з Польщею, попри свої часті заяви, що та нібито готується до агресії проти Білорусі.

Тоді він сказав, що доручив прем’єр-міністру зв’язатися з поляками. «Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога», — казав Лукашенко.

Реакція Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський назвав слова Лукашенка пустими, пише RMF FM.

«Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених — понад тисячу людей перебувають у в’язницях Білорусі. У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю. Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якомога добрішими, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що в нас погані відносини», — заявив Яблонський.