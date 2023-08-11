Україна почала переговори з Великою Британією щодо «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО у Вільнюсі. Консультації щодо цього розпочали 11 серпня.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.
За його словами, до декларації «Великої сімки» про гарантії безпеки для України приєдналися вже 13 країн. Зокрема, тривають обговорення зі Сполученими Штатами.
«Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великою Британією такі консультації вже розпочато», — сказав Єрмак.
- 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ — лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхні рамки. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантом окремо.
- До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.