Уряд спростив імпорт запчастин для військової техніки

Кабінет міністрів спростив імпорт комплектуючих для військової техніки. Відтепер ввозити спеціально призначені або модифіковані для військових цілей запчастини можна без дозволу Державної служби експортного контролю.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 серпня, повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

«До переліку товарів військового призначення і подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю, ми додаємо комплектуючі та запчастини до наземної військової техніки. Зокрема, ідеться про комплектуючі для танків, БТР, спеціально обладнаних автомобілів. Також до переліку вносимо компоненти до пілотованих літальних апаратів», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

При цьому контроль над експортом компонентів залишається чинним, згідно із міжнародними зобовʼязаннями, що взяла на себе Україна.

Ремонтувати військову техніку дозволили будь-якому підприємству, яке має відповідні потужності та фахівців.