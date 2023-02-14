Уряд спростив увезення дронів та комплектуючих

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка максимально прискорить та спростить увезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України, зокрема БпЛА та комплектуючих.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Простою мовою — більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо. І зазначений вище акт є лише першим серед низки, яка напрацьовується. Будемо інформувати про ці кроки публічно», — заявив Федоров.

Міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла, що у перелік входять такі товари:

БпЛА, їх комплектуючі, засоби керування;

роботи, контролери роботів, спеціально призначені для військового використання;

апаратура керування вогнем;

камери, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї;

засоби звʼязку, Data Link, глушники, зйомні обойми;

парашути та параплани, засоби розмінування;

обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією (зокрема антидронові рушниці);

польові генератори, «спеціально призначені» або «модифіковані» для військового використання;

програмне забезпечення воєнного призначення;

спеціалізоване обладнання для військової підготовки або для імітації військових сценаріїв;

технології для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.

Також постанова уряду дає можливість за необхідності отримати міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ про гарантію за вказаною групою товарів від Держслужби експортного контролю.

Водночас дозвіл експортної служби все ще необхідний для ввезення військових товарів летальної дії.