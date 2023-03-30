Уряд спростив увезення комплектуючих для дронів. Тепер для цього не потрібен висновок СБУ

Кабінет міністрів України 30 березня ухвалив постанову, яка спрощує ввезення комплектуючих для безпілотників.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Відтепер виробникам дронів не треба буде отримувати висновок від Служби безпеки України. Раніше на надання висновку витрачали до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.

«Продовжуємо працювати над ліквідацією інших блокерів. Вносимо зміни до Митного та Податкових кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану», — сказав Федоров.