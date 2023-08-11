The Washington Post: Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше ніж наступного літа, спочатку — курси в Британії

Перша група із шести українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше ніж наступного літа.
Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на джерела в уряді України та сфері оборони.
Хоча пілоти вже вільно розмовляють англійською, вони мають спочатку пройти чотиримісячні курси англійської мови у Великій Британії, щоб вивчити термінологію, повʼязану з літаками. Навчатиметься також і наземний персонал, адже Данія попросила навчити весь екіпаж, а не тільки пілотів.
За словами українських політиків, це відсуває до січня початок бойової підготовки, яка триватиме шість місяців. Друга група приблизно такої ж кількості буде готова за пів року або приблизно до кінця наступного року. «Це називається затягування», — сказав один український чиновник.
Ще 20 українських пілотів готові до навчання в Англії, заявили офіційні особи США, додавши, що більшість найкращих пілотів України залишиться в Україні, де вони здійснюватимуть бойові вильоти на літаках радянської розробки та запускатимуть французькі ракети SCALP і британські ракети Storm Shadow.
Бригадний генерал Сергій Голубцов Повітряних сил України повідомив The Washington Post, що в перервах між вильотами українські пілоти весь останній рік відвідували онлайн-курси англійської мови. «Для льотного та наземного персоналу проведуть додаткові спеціалізовані навчання з термінології, необхідної для опанування F-16», — сказав Голубцов.
Офіційний представник Великої Британії повідомив, що британський уряд пропонував навчити українських пілотів на винищувачах Eurofighter Typhoon, але Київ вважав за краще використовувати F-16.
- Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.5 серпня стало відомо, що Українські Повітряні сили визначили першу групу з 8 пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16. Вони вільно володіють англійською мовою і готові включитися в роботу, щойно буде готовий офіційний план підготовки. Ще 20 пілотів готуються до мовних курсів у Британії, які розпочнуться цього місяця. Загалом для участі в програмі відібрали 32 пілотів. Такої кількості достатньо для створення двох ескадрилей.
- Офіційний план навчань досі не затвердили. 1 липня президент України Володимир Зеленський казав, що партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів.