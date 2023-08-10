Медіа: Німеччина планує передати Україні далекобійні ракети Taurus

Уряд Німеччини, імовірно, вже скоро оголосить про рішення передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які бʼють на відстань до 500 кілометрів.
Про це пише німецьке видання t-online з посиланням на джерела з правлячої Соціал-демократичної партії.
Зараз канцелярія вирішує це питання зі Сполученими Штатами Америки. Тим часом Військово-повітряні сили Німеччини погодилися на постачання Taurus.
У виданні додали, що оголошення про поставки Taurus Україні стане «зеленим світлом» для надання американських ракет ATACMS, тому що США розраховують на скоординований підхід до військової допомоги.
Taurus — це аналог британських ракет Storm Shadow, які вже є на озброєнні української армії.
- 6 серпня депутат Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини висловився за передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Це означало, що фронт проти передачі Україні крилатих ракет Taurus у партії Шольца руйнується.
- У червні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус укотре заперечив можливість майбутньої передачі Україні крилатих ракет Taurus.