Президент США Байден: Передача Україні балістичних ракет ATACMS не виключається, переговори тривають

Президент США Джо Байден заявив, що передача Україні балістичних ракет ATACMS не виключається. Вони можуть бити на дальність до 300 кілометрів.

Про це він заявив журналістам 29 травня.

За його словами, Вашингтон готовий надавати Києву все необхідне озброєння.

«Це питання все ще у грі», — сказав він, відповідаючи на запитання про ракети ATACMS для України.

До цього представники Конгресу США закликали Байдена передати Україні зброю більшої дальності, зокрема ракети ATACMS. У листі до Байдена вони заявили, що майже всі системи озброєнь, які запросила Україна, були доставлені після сильного тиску. Вони закликали Білий дім не чекати на нову кампанію тиску.