Четверо поплічників Медведчука отримали від 5 до 10 років тюрми. Вони готували держпереворот

Четверо поплічників колишнього нардепа Віктора Медведчука, які готували насильницьке захоплення влади в Україні, засуджені від 5 до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед засуджених – громадянин росії, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та російських спецслужб. Усі четверо планували «синхронізувати» переворот з початком повномасштабного вторгнення і сподівались допомогти агресору у окупації України.

«Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів». На цьому «форумі» його організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови — зловмисники планували перейти до «силового сценарію». Для цього вони формували власне «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб», — зазначають в СБУ.

Громадянина рф засудили до 10 років, організатору дали 7 років, а двом його спільникам — по 5 років ув’язнення.