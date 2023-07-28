У росії зареєстрували організацію «Другая Украина». Її створили Медведчук та його соратник

Обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в росії як громадську організацію.

Про це пишуть «Схеми».

У червні в рф створили громадський рух «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина» з адресою у Москві.

«Другая Украина», яка в документах називає себе громадською нерелігійною організацією (це не політична партія, тому вона не може брати участь у будь-яких виборах), заявила, що має інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» і «Другая Украина».

Ця організація проводить у росії антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень була стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

Крім Медведчука і Жарких, за даними «Схем», у проєкті беруть участь політичні коментатори із закритих в Україні проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПзЖ, обвинувачені в державній зраді та сепаратизмі політтехнологи, яким вдалося виїхати до росії.