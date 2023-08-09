Колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці процесуальні обовʼязки для колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про незаконну премію.
Про це сам Коболєв повідомив у Facebook.
Він ще два місяці носитиме електронний браслет. Коболєв повідомив, що суд відмовив у трансляції засідання через «відсутність запитів від преси». Також, за його словами, сторона обвинувачення не представила результати допитів незалежних членів Наглядової ради «Нафтогазу», чому — невідомо.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- Спочатку Коболєву призначили заставу, а потім додатково зобовʼязали носити електронний браслет.
- 14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування цієї справи.