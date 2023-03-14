Колишнього голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва зобовʼязали носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав колишнього голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва носити електронний браслет.
Рішення суд ухвалив 14 березня.
Суддя частково задовольнила клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву. Прокурор просив арештувати його з альтернативою застави в розмірі 365 мільйонів гривень. Тобто суд наклав додатковий обовʼязок носити браслет, однак заставу залишив без змін — 229 мільйонів.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, і Коболєву призначили заставу — 229 мільйонів гривень.