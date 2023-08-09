Суд США оштрафував Twitter через зволікання з розслідуванням дописів Трампа

У США соцмережу Twitter, яка тепер називається X, оштрафували за неповагу до суду.

Про це пише Reuters.

Штраф у $350 тисяч призначили після того, як компанія не дозволила провести розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа. Спеціальний прокурор Джек Сміт, який розслідує справу Трампа, отримав ордер на розслідування в січні 2023 року. Прокуратура стверджувала, що в дописах експрезидента можуть бути докази злочинів. Однак соцмережа затримала процес.

Ця затримка спонукала федерального суддю визнати дії Twitter неповагою та оштрафувати компанію.