Суд визнав законним розірвання договору між чоловічим монастирем УПЦ МП і Києво-Печерською лаврою

Господарський cуд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між чоловічим монастирем УПЦ МП і заповідником «Києво-Печерська лавра».

Про це повідомляє пресслужба суду.

У березні цього року монастир подав позов проти заповідника «Києво-Печерська лавра» і не погоджувався звільнити приміщення. Священники хотіли залишитися там, поки триває розгляд справи. Суд провів слухання по суті та вирішив відмовити представникам УПЦ МП в задоволенні позову.