У Верховній Раді нова депутатка. Вона зайшла замість Юрія Арістова і склала присягу

У Верховній Раді нова народна депутатка від фракції «Слуга народу» — Наталія Локтіонова. Вона склала присягу на сьогоднішньому засіданні.

Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук заявила, що Локтіонова зайшла замість Юрія Арістова, якого позбавили мандата після розслідування журналістів про його відпочинок у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Наталія Локтіонова була наступною за черговістю кандидатів у виборчому списку «Слуги народу» — № 146.

«Локтіонова в нашій команді з перших днів. Вона допомагала на президентських і парламентських виборах, відповідала за проведення заходів, координувала роботу регіональних команд. З 2021 року є членом Контрольно-ревізійної комісії нашої партії», — написала Палійчук.

Вона додала, що Локтіонова закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана і є магістром з міжнародних відносин. З 2003 по 2018 рік працювала за фахом у міжнародних компаніях.