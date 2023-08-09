У Верховній Раді нова депутатка. Вона зайшла замість Юрія Арістова і склала присягу

У Верховній Раді нова народна депутатка від фракції «Слуга народу» — Наталія Локтіонова. Вона склала присягу на сьогоднішньому засіданні.
Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук заявила, що Локтіонова зайшла замість Юрія Арістова, якого позбавили мандата після розслідування журналістів про його відпочинок у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.
Наталія Локтіонова була наступною за черговістю кандидатів у виборчому списку «Слуги народу» — № 146.
«Локтіонова в нашій команді з перших днів. Вона допомагала на президентських і парламентських виборах, відповідала за проведення заходів, координувала роботу регіональних команд. З 2021 року є членом Контрольно-ревізійної комісії нашої партії», — написала Палійчук.
Вона додала, що Локтіонова закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана і є магістром з міжнародних відносин. З 2003 по 2018 рік працювала за фахом у міжнародних компаніях.
- Сьогодні, 9 серпня, парламент достроково припинив депутатські повноваження Андрія Холодова, якого виключили зі «Слуги народу». У січні виїхав з України й відтоді не повертався. У Раді зараз з урахуванням Локтіонової 403 депутати.