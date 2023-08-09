Bild: Українські носії Storm Shadow змінюють базування щодоби, для цього відновили всю мережу аеродромів

Повітряні сили України кожні 24 години перебазовують бомбардувальники Су-24, які є носіями далекобійних крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG, щоб захистити ці нечисленні літаки від російських ракетних атак.

Як пише Bild, для цього в Україні відновили всю мережу аеродромів радянських часів та обладнали нові. Також використовуються таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях.

Для захисту оперативних аеродромів українська армія задіяла декілька зенітних комплексів IRIS-T та Patriot. Також під постійним захистом знаходяться місця зберігання вищезазначених далекобійних ракет, які українська авіація використовує дуже успішно.

Саме успішні атаки Су-24 на мости, склади і командні пункти провокують російські ракетні атаки на аеродроми, такі як нещодавні удари по Старокостянтинову (Хмельницька область), де базується тактична авіація.