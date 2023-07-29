ЗСУ заявили про успішний удар по Чонгарському мосту

Збройні сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту, але ніяких деталей не надали.
Удень очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо стверджував, що удар був невдалим і пошкодив лише будку та контактну лінію, проте в місцевих чатах писали про припинення роботи пропускного пункту «Чонгар» і багатокілометрові затори біля нього.
Сальдо при цьому стверджував, що залізничний міст між областю та Кримом нібито атакували 12 ракетами Storm Shadow і їх всі збили, а будку та лінію пошкодили уламки. Опубліковане ним фото не дозволяє реально оцінити ймовірні руйнування.
- Через Чонгарський міст проходить дорога до Запорізької області, зокрема до окупованого Мелітополя. Цей міст є важливою транспортною артерією для окупаційних військ рф.
- Удари по Чонгарському мосту вже були. До цього по ньому били 22 червня. Тоді було пошкоджене дорожнє полотно. Окупантам довелося зводити понтонну переправу.