Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу — супутникові знімки

Російські окупанти звели понтонну переправу під Чонгарським мостом – після обстрілу 22 червня.

Супутникові знімки 23 червня оприлюднив проєкт «Схеми».

23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу. На знімках також можна побачити сліди від обстрілів — на Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.

Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, які зробили 18 червня (за чотири дні до обстрілу).

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