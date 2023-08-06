У Хмельницькій області від ракетної атаки горіла територія елеватора. Росіяни цілили у Старокостянтинів

Від учора російська армія тричі атакувала Хмельницьку область — цілили в аеродром у Старокостянтинові. Більшість ракет збито, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна кількох приватних будинків, вибила вікна в одному з комунальних закладів культури, приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Також пожежа виникла на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Один працівник дістав поранення.