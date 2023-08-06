ППО збила 57 з 70 дронів і ракет, якими росія атакувала Україну. Чи вдалося знищити «Кинджали», невідомо

За минулу добу Повітряні сили знищили 57 із 70 повітряних цілей, якими росія атакувала Україну вдень та уночі.

Під час першої хвилі атаки ввечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал».

12 із 14 «Калібрів» вдалося знищити. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюють.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атаку дронами, крилатими ракетами «Калібр» (з акваторії Чорного моря) та крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Сили оборони знищили усі 27 ударних БпЛА, 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом ППО знищила:

17 крилатих ракет «Калібр»;

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

За рік повномасштабної війни, від лютого 2022 до лютого 2023 року, росія завдала по Україні майже 5 000 ракетних і 3 500 авіаційних ударів, а також 1 100 ударів з використанням безпілотників. Після цього були нові атаки.

У травні — серпні російські окупанти стали активніше завдавати по Україні масованих ракетних ударів і ударів за допомогою дронів-камікадзе. Зокрема, у травні окупанти атакували Київ 17 разів.

Наймасованіша протягом останніх місяців ракетна атака на Україну була в ніч на 24 червня. Тоді окупанти випустили 40 ракет Х-101/Х-555, девʼять ракет Х-22, дві ракети «Калібр». Сили протиповітряної оборони України збили всі ракети Х-101/Х-555 і один «Калібр». Наймасованіша за останній час атака за допомогою дронів відбулася в ніч на 20 червня. Окупанти атакували Україну 35 дронами Shahed, українські військовослужбовці збили 32 з них.