Підбитий російський корабель «Оленегорський горняк» відбуксирували від причалу в Новоросійську. Імовірно, він йде на ремонт

Приписаний до Північного флоту ВМФ рф великий десантний корабель «Оленегорський горняк», який був пошкоджений атакою дронів 4 серпня, відбуксирували від причалу в Новоросійську.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на свіжі супутникові знімки від Planet, зроблені 7 серпня.

На фото великий десантний корабель видно в гавані Новоросійська в супроводі двох буксирів. Раніше він стояв біля причалу № 8. Аналітики волонтерської спільноти InformNapalm з огляду на трекінг буксирів припускали, що корабель переміщують до плавучого доку в іншій частині порту, тобто на ремонт.

«Радіо Свобода» / Planet

Якщо цей док підійде для ремонту (за однією з версій, необхідний сухий док, якого в Новоросійську немає), то, найімовірніше, корабель будуть ремонтувати довго. Як приклад видання наводить великий десантний корабель «Ямал», який наприкінці 2017 року отримав пошкодження після зіткнення з іноземним судном і був відремонтований лише в березні 2023 року.