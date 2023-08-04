У Новоросійську буксирують великий десантний корабель. Перед цим воєнно-морську базу атакували дрони

На світанку 4 серпня російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Міноборони росії заявило, що катерів було два та їх нібито знищили вогнем із кораблів.
Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що атаку відбили екіпажі великого десантного корабля «Оленегорський горняк» і патрульного корабля «Суворовець».
Російські Telegram-канали поширили фото та відео знищення дронів, але згодом зʼявилися відео підбитого корабля.
Кілька російських Telegram-каналів повідомили про пошкодження десантного корабля — імовірно, це «Оленегорський горняк», який відбивав атаку. На відео його буксирують з одним затопленим відсіком. Офіційних підтверджень його підбиття наразі немає.
У соцмережах уже поширюють відео моменту атаки дрона на десантний корабель. Українські медіа з посиланням на джерела повідомляють, що спецоперацію провела СБУ.
- 1 серпня російське Міноборони повідомило про «безуспішну» атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту за 340 км від Севастополя, яку росіяни нібито відбили. Однак джерело «Бабеля» в секторі безпеки та оборони інформувало, що російські моряки одного з цих кораблів просили про евакуацію постраждалих, що протирічить заявам про «успішне відбиття» атаки дронів. Перехоплена розмова тут. На момент розмови йшлося щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених.
- Це не вперше, коли Міноборони росії звітує про успішне відбиття атаки дронів на військові кораблі, а потім зʼявляються підтвердження зворотного.
- 24 травня цього року два дрони підбили військовий корабель «Іван Хурс». Відео атаки зʼявилося наступного дня. На кадрах видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.