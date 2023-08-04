У Новоросійську буксирують великий десантний корабель. Перед цим воєнно-морську базу атакували дрони

На світанку 4 серпня російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Міноборони росії заявило, що катерів було два та їх нібито знищили вогнем із кораблів.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що атаку відбили екіпажі великого десантного корабля «Оленегорський горняк» і патрульного корабля «Суворовець».

Російські Telegram-канали поширили фото та відео знищення дронів, але згодом зʼявилися відео підбитого корабля.

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Кілька російських Telegram-каналів повідомили про пошкодження десантного корабля — імовірно, це «Оленегорський горняк», який відбивав атаку. На відео його буксирують з одним затопленим відсіком. Офіційних підтверджень його підбиття наразі немає.

У соцмережах уже поширюють відео моменту атаки дрона на десантний корабель. Українські медіа з посиланням на джерела повідомляють, що спецоперацію провела СБУ.