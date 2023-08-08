США бачать, що «ПВК Вагнера» зацікавлені в перевороті в Нігері, а країни Африки готові направити туди 25 тисяч військових

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що «ПВК Вагнера» користується нестабільністю в Нігері.

Про це повідомляє BBC.

США стурбовані тим, що «вагнерівці» прагнуть посилити свій вплив у регіоні Сахель. Однак Блінкен не вважає, що росія чи «ПВК Вагнера» спровокували державний переворот у Нігері.

«Я думаю, що те, що сталося, і те, що продовжує відбуватися в Нігері, не було спровоковано росією чи «ПВК Вагнера», але [...] вони намагалися цим скористатися», — сказав держсекретар США.

Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС) може направити до Нігеру 25 тисяч військових для відновлення влади президента Мохамеда Базума. Нігерія готова надати половину від заявленого контингенту, решту нададуть Кот-дʼІвуар, Сенегал і Бенін. Через це хунта попросила допомоги в «ПВК Вагнера».

До столиці Нігеру 8 серпня мали прибути представники ЕКОВАС, Африканського Союзу та ООН для переговорів, однак військова хунта, що захопила владу в Нігері після держперевороту, їх не прийняла.

Натомість із лідерами перевороту поговорила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, переговори були «важкими та відвертими», а представники хунти зрозуміли ризики співпраці з російськими найманцями.