У Нігері хунта, яка захопила владу, просить про допомогу «ПВК Вагнера»

У Нігері хунта, яка захопила владу, просить допомоги у «ПВК Вагнера» — перед загрозою військового втручання.
Про це повідомляє Associated Press.
Лідер перевороту генерал Саліфа Моді їздив до сусідньої Малі, де зустрівся «з кимось із Вагнера». ПВК цей запит розглядає.
До 6 серпня хунта мала б віддати владу легітимному президенту, інакше їй погрожують можливим військовим втручанням із боку західноафриканського регіонального блоку. Країни Західної Африки вже мають військовий план щодо Нігеру, якщо хунта до неділі не поверне владу президентові.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігер великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».