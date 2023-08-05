У Нігері хунта, яка захопила владу, просить про допомогу «ПВК Вагнера»

У Нігері хунта, яка захопила владу, просить допомоги у «ПВК Вагнера» — перед загрозою військового втручання.

Про це повідомляє Associated Press.

Лідер перевороту генерал Саліфа Моді їздив до сусідньої Малі, де зустрівся «з кимось із Вагнера». ПВК цей запит розглядає.

До 6 серпня хунта мала б віддати владу легітимному президенту, інакше їй погрожують можливим військовим втручанням із боку західноафриканського регіонального блоку. Країни Західної Африки вже мають військовий план щодо Нігеру, якщо хунта до неділі не поверне владу президентові.