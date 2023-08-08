Зеленський: Якщо росія продовжить атакувати українські порти, то ризикує залишитись без кораблів

Якщо росія продовжить атакувати українські порти, то вона ризикує залишитись без кораблів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю журналістам з країн Латинської Америки.
«У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. [...] Ми хочемо показати, що не вони мають впливати на всіх. [...] Чому вони мають вирішувати, що ми можемо виробляти та експортувати?» — заявив Зеленський.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за девʼять днів.
- 4 серпня російську військово-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Британська розвідка писала, що корабель «Оленегорский горняк» став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном росії після потопленого крейсера «Москва». Офіцер військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що порт є законною військовою ціллю, оскільки він є базою для заправки російського Чорноморського флоту.
- 5 серпня в районі Керченської протоки надводний дрон поцілив у російський танкер SIG. Танкер не міг рухатися самостійно, а його машинна зала затоплена.
- 1 серпня дрони атакували патрульні кораблі Чорноморського флоту «Сергей Котов» і «Василий Быков», що стояли за 340 км від Севастополя. Моряки цих суден просили про евакуацію постраждалих.