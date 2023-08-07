США офіційно схвалили поставку Україні першої партії танків Abrams

Начальник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені.
Про це пише CNN.
«Танки вже готові. Тепер вони мають потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усім, що з ними йде. Боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Отже, ви знаєте, це не тільки танки, це повний пакет разом із ними. Усе ще в процесі», — заявив Буш.
- Наприкінці травня перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 у Німеччині.
- Раніше представники Пентагону заявляли, що 31 танк M1A1 Abrams буде доставлений в Україну до осені. Поставки Abrams в Україну затримують, оскільки видаляють з машин певні технології — щоб вони в жодному разі не потрапили до росіян. Про це 8 травня повідомило видання USA Today із посиланням на експертів.
- Про те, що американські танки Abrams, імовірно, будуть в Україні у вересні, писало видання Politico. У серпні кілька танків Abrams планують відправити до Німеччини — там їх остаточно відремонтують. Після цього першу партію Abrams передадуть в Україну. Це будуть старіші моделі M1A1 замість сучаснішої версії A2 — на її доставку в Україну знадобився б рік.