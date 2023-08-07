США офіційно схвалили поставку Україні першої партії танків Abrams

Начальник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Штати офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені.

Про це пише CNN.

«Танки вже готові. Тепер вони мають потрапити в Європу, а потім в Україну разом з усім, що з ними йде. Боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Отже, ви знаєте, це не тільки танки, це повний пакет разом із ними. Усе ще в процесі», — заявив Буш.