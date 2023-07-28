Politico: Американські танки Abrams прибудуть до України у вересні

Американські танки Abrams, імовірно, будуть в Україні у вересні.

Про це виданню Politico повідомили шість людей, обізнаних з цього питання. Серед них були посадовець Пентагону, представник промисловості та помічник у Конгресі США.

У серпні кілька танків Abrams планують відправити до Німеччини — там їх остаточно відремонтують. Після цього першу партію Abrams передадуть в Україну. Це будуть старіші моделі M1A1 замість сучаснішої версії A2, на доставку якої в Україну знадобився би рік.

За словами двох співрозмовників Politico, перша партія міститиме від шести до восьми танків. Загалом США планують відправити 31 танк.

«Ми точно працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше», — сказав речник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл, відмовившись обговорювати деталі щодо термінів.

За словами представника Пентагону, у серпні українські військові мають закінчити 10-тижневий курс навчання на Abrams на армійській базі Графенвер у Німеччині.

Ще один посадовець Міноборони США сказав, що Штати разом із європейськими союзниками працюють над створенням ремонтних баз для Abrams та іншої важкої бронетехніки, переданій Україні.