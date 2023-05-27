Пентагон: Українські військові почали навчання на американських танках Abrams у Німеччині

Перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 у Німеччині. Воно триватиме 10—12 тижнів.

Про це заявив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, пише The New York Times.

Майже 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — 26 травня почали тренуватися на полігонах у німецьких Графенвері та Гоенфельсі.

«Ці навчання включають базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медична підготовка, а також тренування на рівні взводу та роти, а зрештою — більш масштабні навчання за участю підрозділів розміром з батальйон, що протистоять один одному», — розповів Гарн.

Він додав, що інші 200 українських військових навчаються заправляти та обслуговувати танки.