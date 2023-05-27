Пентагон: Українські військові почали навчання на американських танках Abrams у Німеччині

Перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 у Німеччині. Воно триватиме 10—12 тижнів.
Про це заявив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, пише The New York Times.
Майже 200 військовослужбовців — приблизно один бронетанковий батальйон — 26 травня почали тренуватися на полігонах у німецьких Графенвері та Гоенфельсі.
«Ці навчання включають базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медична підготовка, а також тренування на рівні взводу та роти, а зрештою — більш масштабні навчання за участю підрозділів розміром з батальйон, що протистоять один одному», — розповів Гарн.
Він додав, що інші 200 українських військових навчаються заправляти та обслуговувати танки.
- Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки — 31 танк M1A1 Abrams — проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена в Україну до осені.
- Затримка з поставками Abrams в Україну повʼязана з видаленням технологій, які можуть потрапити до росіян. Про це 8 травня повідомило видання USA Today із посиланням на експертів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті заявляв, що наприкінці квітня країни НАТО та учасники Контактної групи «Рамштайн» доставили в Україну понад 230 танків, 1 550 броньованих машин та інше обладнання і боєприпаси для підтримки понад девʼяти нових бронетанкових бригад.