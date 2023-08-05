Україна оголосила акваторії чорноморських портів росії зоною воєнної загрози

Україна оголосила акваторії шістьох чорноморських портів росії зоною воєнної загрози. Ідеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.
Відповідне повідомлення 4 серпня опублікувала українська Держгідрографія. Підставою такого оголошення є наказ № 5 Військово-морських сил України від 4 серпня поточного року.
Учора ж на світанку російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Серьезно постраждав великий десантний корабель «Оленегорський горняк».
- 7 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Україні довелося працювати над посиленням ППО для захисту портів і відповідати росіянам на атаки.