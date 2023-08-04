В Україні повторно перевірять всі укриття

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну анонсував повторну перевірку стану укриттів в Україні.
Він наголосив, що там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.
«У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшов понад місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація», — сказав Шмигаль.
- У ніч проти 1 червня росія завдала чергового ракетного ударупо столиці. Загинули троє людей, серед них — одна дитина. Усі вони не змогли потрапити в укриття поліклініки в Деснянському районі — воно було замкнене. Президент Зеленський пообіцяв, що «реакція буде тверда», і додав, що «може бути нокаут». Голови районів Києва закликали Кличка відмовитися від однієї з посад — або мера, або голови Київської державної міської адміністрації (КМДА), які він поєднує. Кличко ж заявив, що в Києві є військова адміністрація на чолі з Сергієм Попком. Вона відповідає за безпеку містян у воєнний час і підпорядковується не меру, а президенту.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні для використання без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції і заявила, що в столиці 65% укриттів придатні для використання.