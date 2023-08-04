На Полтавщині затримали керівника військкомату через хабарі. Він вимагав гроші з підприємців

У Полтавській області Служба безпеки керівника Миргородського військкомату під час одержання хабаря. Він вимагав 70 тисяч гривень від власника місцевого підприємства, яке імпортує авто на територію України.
Про це СБУ повідомила 4 серпня.
Військком мав видати довідку про зняття комерційних машин з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі в сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші військком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку пʼяти машин. Він регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги.
Також СБУ затримала в Черкаській області колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи отримував через власні звʼязки серед лікарів. Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також допомагав ухилянтам оформлювати фіктивні довідки про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. В обох випадках вартість послуг становила від трьох до шести тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.
- У червні у вже колишнього очільника одеського військкомату Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії. Після цього Верховна Рада ініціювала перевірку всіх військкоматів. Перші результати перевірки — понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи військкоматів, зараз перевіряють 102 керівників та їхніх заступників. Наприклад, на Закарпатті працівник ТЦК змушував військових будувати йому дім, а у Запоріжжі очільник військкомату допомагав місцевим злочинцям ухилятися від відповідальності та виїжджати за кордон.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінені чоловіками, які отримали поранення на війні.