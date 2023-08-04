На Полтавщині затримали керівника військкомату через хабарі. Він вимагав гроші з підприємців

У Полтавській області Служба безпеки керівника Миргородського військкомату під час одержання хабаря. Він вимагав 70 тисяч гривень від власника місцевого підприємства, яке імпортує авто на територію України.

Про це СБУ повідомила 4 серпня.

Військком мав видати довідку про зняття комерційних машин з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі в сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші військком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку пʼяти машин. Він регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги.

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Також СБУ затримала в Черкаській області колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи отримував через власні звʼязки серед лікарів. Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також допомагав ухилянтам оформлювати фіктивні довідки про непридатність до військової служби за станом здоровʼя. В обох випадках вартість послуг становила від трьох до шести тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.