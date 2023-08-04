«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року

Компанія «Укрнафта» планує розпочати будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року та ще тридцяти — у 2024 році.
Про це пише директор компанії Сергій Корецький.
Чотири свердловини «Укрнафта» побудує сама, а до пʼяти залучить інші бурові підприємства.
Також «Укрнафта» працює у сфері надрокористування: поновила дію одного спецдозволу, ще один продовжила, до чотирьох внесла зміни та для 12 готує документи на розширення меж, працює над купівлею нових. Разом із державним науково-виробниччим підприємством «Геоінформ України» компанія провела роботу із ідентифікації свердловин і планує поступово ввести їх в експлуатацію.
- Наприкінці травня 2023 року «Укрнафта» заявила, що відновить видобуток на ліквідованих свердловинах.
- 7 листопада 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» примусово відчужили у власність держави.
- У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило посадовцям «Укрнафти» та директорам кількох підприємств про підозру в розкраданні майна компанії та коштів на 13,3 мільярда гривень.
- У грудні 2020 року «Укрнафта» погасила «історичну» податкову заборгованість перед державою — 28,9 мільярда гривень.