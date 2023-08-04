«Укрнафта» розпочне будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року

Компанія «Укрнафта» планує розпочати будівництво девʼяти нових свердловин до кінця року та ще тридцяти — у 2024 році.

Про це пише директор компанії Сергій Корецький.

Чотири свердловини «Укрнафта» побудує сама, а до пʼяти залучить інші бурові підприємства.

Також «Укрнафта» працює у сфері надрокористування: поновила дію одного спецдозволу, ще один продовжила, до чотирьох внесла зміни та для 12 готує документи на розширення меж, працює над купівлею нових. Разом із державним науково-виробниччим підприємством «Геоінформ України» компанія провела роботу із ідентифікації свердловин і планує поступово ввести їх в експлуатацію.