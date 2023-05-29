«Укрнафта» відновить видобуток на ліквідованих свердловинах

Компанія «Укрнафта» планує детально проаналізувати ліквідовані свердловини і відновити видобуток на деяких з них.
Про це повідомили у пресслужбі підприємства.
За словами директора компанії Сергія Корецького, наразі на спецдозволах в «Укрнафти» є 4 300 ліквідованих свердловин. Частина — з геологічних причин, більшість — з технічних: аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон тощо.
«Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення — шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин», — сказав він.
Також «Укрнафта» планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах «Укрнафти», а також передавати в оренду свердловини, що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній — таких понад 1 300.
Корецький зазначив, що навіть 10% відновлення ліквідованих свердловин (а всього їх 5 600) — це 560 свердловин, тобто +30% до діючого видобувного фонду компанії.
- У грудні 2020 року «Укрнафта» погасила «історичну» податкову заборгованість перед державою — 28,9 мільярда гривень.
- У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило посадовцям «Укрнафти» та директорам кількох підприємств про підозру в розкраданні майна компанії та коштів на 13,3 мільярда гривень.
- 7 листопада 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» і «Мотор Січ» були примусово відчужені у власність держави.