Марокканця засудили на пʼять років увʼязнення за критику короля у Facebook

Марокканця увʼязнили на пʼять років за те, що він критикував короля країни у Facebook — написав публікацію, де висловив незадоволення нормалізацією відносин Марокко з Ізраїлем.

Про це пише The Guardian.

Оскільки за конституцією Марокко зовнішні справи є прерогативою короля Мухаммеда VI, то критику рішень монарха в соцмережі суд визнав критикою самого Мухаммеда.

Адвокат уже подав апеляцію, заявивши, що рішення суду «суворе й незрозуміле».

Марокко та Ізраїль нормалізували відносини у грудні 2020 року, а в серпні 2021 року домовились про відкриття посольств.

Чому це важливо?

З часу проголошення незалежності у 1948 році Ізраїль перебуває у стані конфлікту з арабськими країнами, попри фактичне розташування в одному регіоні. Ситуацію погіршує і боротьба з палестинцями, які є арабами, однак не мають власної держави та територій. Арабські країни вважають Ізраїль загарбником Палестини й агресором, який пригноблює права палестинців.

До 2020 року Ізраїль визнавали з арабських країн тільки Йорданія та Єгипет. За посередництва попереднього президента США Дональда Трампа, який представив план палестино-ізраїльського врегулювання, Ізраїль підписав мирні договори з Обʼєднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом і Марокко.

Двосторонні відносини між Ізраїлем і Марокко встановили в 1994 році, але розірвали їх у 2000-му через початок Другої палестинської інтифади — збройного повстання палестинських арабів проти ізраїльської влади на території Західного берега річки Йордан і сектора Гази. Відновили відносини за посередництва США 10 грудня 2020 року.