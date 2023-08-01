Україна отримала дві САУ Zuzana 2 від Словаччини

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованого Данією, Німеччиною та Норвегією.
Про це повідомило посольство України в Словаччині.
Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом.
На заході були присутні премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.
«Захист України та здатність протистояти російській агресії — в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють і міжнародні правила не поважаються. Наш обовʼязок — допомагати там, де ми можемо і як можемо», — сказав премʼєр-міністр Словаччини.
Поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Коштують такі бойові машини €92 мільйони.
- Президент Словаччини Зузана Чапутова після переговорів із президентом Володимиром Зеленським підтвердила, що її країна передасть Україні 16 гаубиць Zuzana 2.
- Україна вже використовує словацькі гаубиці Zuzana. Чотири машини українські військові отримали минулого року в серпні. Перед цим Київ підписав контракт із Братиславою на поставку восьми гаубиць Zuzana 2.
- Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (що також є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині.