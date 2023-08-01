Україна отримала дві САУ Zuzana 2 від Словаччини

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованого Данією, Німеччиною та Норвегією.

Про це повідомило посольство України в Словаччині.

Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом.

На заході були присутні премʼєр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

«Захист України та здатність протистояти російській агресії — в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють і міжнародні правила не поважаються. Наш обовʼязок — допомагати там, де ми можемо і як можемо», — сказав премʼєр-міністр Словаччини.

Поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Коштують такі бойові машини €92 мільйони.