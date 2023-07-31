Україна незабаром отримає дві САУ Zuzana 2 від Словаччини

Україна отримає від Словаччини перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 на початку серпня.
Про це пише Dennikn.
Церемонія передачі установок запланована на 1 серпня в місті Дубниця-над-Вагом за участі прем’єр-міністра Словаччини Людовіта Одора та міністра оборони Мартіна Скленара.
Машини передадуть у межах контракту на 16 Zuzana 2, про який говорили ще в жовтні минулого року. Їхню закупівлю на €92 мільйони профінансували Данія, Німеччина та Норвегія.
- Президент Словаччини Зузана Чапутова після переговорів із президентом Володимиром Зеленським підтвердила, що її країна передасть Україні 16 гаубиць Zuzana 2.
- Україна вже використовує словацькі гаубиці Zuzana. Чотири машини українські військові отримали минулого року в серпні. Перед цим Київ підписав контракт із Братиславою на поставку восьми гаубиць Zuzana 2.
- Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (що також є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині. Як порівняти з попередньою версією, Zuzana 2 має новий, довший ствол 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 кілометра. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта обертається на 360 градусів (раніше було лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.