Україна незабаром отримає дві САУ Zuzana 2 від Словаччини

Україна отримає від Словаччини перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2 на початку серпня.

Про це пише Dennikn.

Церемонія передачі установок запланована на 1 серпня в місті Дубниця-над-Вагом за участі прем’єр-міністра Словаччини Людовіта Одора та міністра оборони Мартіна Скленара.

Машини передадуть у межах контракту на 16 Zuzana 2, про який говорили ще в жовтні минулого року. Їхню закупівлю на €92 мільйони профінансували Данія, Німеччина та Норвегія.