Данія, Норвегія та Німеччина оплатять гаубиці Zuzana 2 для України

Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виробництво 16 нових 155-мм САУ Zuzana 2 у Словаччині, які потім передадуть Україні.

Про це повідомило МЗС Данії.

«Цією пожертвою Данія ще раз допомагає надати важливе обладнання Україні. Війна в Україні, на жаль, буде затяжною», — зазначили у відомстві.

2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про поставку восьми гаубиць Zuzana 2.