Словаччина передасть Силам оборони 16 гаубиць Zuzana і налаштує їхнє виробництво спільно з Україною

Словаччина передасть Україні 16 гаубиць Zuzana 2 і налаштує виробництво гаубиць спільно з Україною.
Про це повідомила президент Словаччини Зузана Чапутова після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
«Ми одна з країн, які допомагали Україні й у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 Zuzana в Україну, і це станеться вже в дуже недалекому часі. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, розпочнеться спільне виробництво боєприпасів, і наші підприємства розмінують територію України», — сказала Чапутова.
За її словами, Словаччина бачить Україну як перспективного члена Європейського Союзу.
«Нещодавно я приймала в Братиславі саміт східного крила Альянсу, і ми дійшли згоди, що перспектива України — це Північноатлантичний альянс, і також ми дійшли згоди, що необхідно підтримувати й зміцнювати відносини політичні та практичні з Україною», — сказала президент Словаччини.
- Zuzana 2 — це модернізована версія Zuzana 1 (що також є модернізацією чехословацької системи Dana), розроблена та вироблена в Словаччині. Як порівняти з попередньою версією, Zuzana 2 має новий, довший ствол 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 кілометра. Вона також оснащена новою броньованою кабіною. Крім того, башта обертається на 360 градусів (раніше було лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Гаубиця має автозарядження і здатна здійснювати 5 пострілів на хвилину.