Суд обрав запобіжний захід нардепу Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах

Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання народному депутату «Слуги народу» Юрію Арістову, який виїхав на Мальдіви за підробленими довідками.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 28 липня.

Арістова підозрюють у підробці офіційних документів для організації відпочинку на Мальдівах.

За даними слідства, Арістов підготував документи для того, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення співробітництва з Литвою». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь).

Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного Арістов разом із родиною був на Мальдівах.