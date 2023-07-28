Суд обрав запобіжний захід нардепу Юрію Арістову, який відпочивав на Мальдівах

Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання народному депутату «Слуги народу» Юрію Арістову, який виїхав на Мальдіви за підробленими довідками.
Про це Державне бюро розслідувань повідомило 28 липня.
Арістова підозрюють у підробці офіційних документів для організації відпочинку на Мальдівах.
За даними слідства, Арістов підготував документи для того, щоб йому надали дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення співробітництва з Литвою». До цих документів він вніс неправдиву інформацію про термін свого перебування за кордоном (авіаквитки на Мальдіви депутат придбав заздалегідь).
Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного Арістов разом із родиною був на Мальдівах.
- 25 липня «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування про відпочинок Юрія Арістова в пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші. Пізніше Арістов написав заяву про складання повноважень народного депутата України.
- 26 липня ДБР і СБУ почали розслідувати, чи законно виїхав нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов на відпочинок на Мальдіви під час воєнного стану.
- 27 липня Рада припинила депутатські повноваження нардепа Юрія Арістова, а генпрокурор повідомив йому про підозру в підробці службових документів.