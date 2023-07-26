Відпочинок нардепа від «Слуги народу» Юрія Арістова на Мальдівах. ДБР розслідує законність його виїзду

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки розслідують, чи законно виїхав нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов на відпочинок на Мальдіви під час воєнного стану.

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідчі вивчають можливе внесення завідомо неправдивих відомостей про термін, мету та країну відрядження до офіційних документів про виїзд.

За даними слідства, з 5 червня до 22 липня Арістов був поза межами України. Спочатку він виїхав на три дні до Польщі, щоб покращити двосторонню співпрацю з урядом Литви.

Пізніше, 10 липня, депутат дистанційно відкрив лікарняний в приватному медзакладі Києва до 19 липня 2023 включно. Слідчі припускають, що до електронної системи охорони здоровʼя внесли недостовірні дані про його стан, тому що медогляд фактично не проводився.

Працівникам ДБР вдалося зʼясувати, що Арістов разом із дружиною і дітьми до 22 липня був на Мальдівах у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Після обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками, інші документи.

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